В Минобороны России предупредили о планах боевиков в Сирии инсценировать химатаки

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Террористы на северо-востоке Идлибской зоны готовят провокацию с использованием отравляющих веществ, чтобы обвинить сирийские власти. Об этом сообщил журналистам в субботу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

По его словам, в российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) провокации в северо-восточной части Идлибской зоны деэскалации с использованием отравляющих веществ.

"Террористы на нескольких грузовиках доставили в район населенного пункта Тарманин емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором. По имеющейся информации, боевики планируют осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения", - сказал Сытник.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 37 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - добавил Сытник.