ДНР и ЛНР призвали Киев вести прямой диалог с Донбассом

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Украинские власти для урегулирования конфликта в Донбассе должны вести прямой диалог с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом в субботу заявила полномочный представитель ДНР на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, глава МИД республики Наталья Никонорова.

"За семь лет с начала конфликта риторика украинской стороны не прогрессировала ни на йоту. Беспочвенные попытки не признавать республики как сторону конфликта стали излюбленной фальшивой картой, которую Киев пытается разыгрывать при любой возможности. Если бы украинские переговорщики пошли на прямой диалог с республиками, конфликт мог бы быть давным-давно урегулирован", - говорится в заявлении, опубликованном в канале МИД ДНР в мессенджере Telegram.

Со своей стороны министр иностранных дел ЛНР, полпред республики на переговорах Владислав Дейнего подчеркнул, что украинской делегации в контактной группе, в частности ее главе Леониду Кравчуку, давно следовало бы понять, что переговоры "имеют смысл только если договариваться с республиками Донбасса". Однако вместо этого представители Киева лишь пытаются сорвать минские соглашения, в то время как республики настроены на мирное урегулирование, указал глава МИД ЛНР.

"Несмотря на подобное поведение Украины, мы все ещё предпринимаем попытки для мирного разрешения конфликта, чему и посвящен предложенный нами научно-практический форум, приуроченный к годовщине минских соглашений. Мы были весьма удивлены, когда Кравчук высказался резко против этой идеи", - заявила в свою очередь Никонорова.

Придать переговорному процессу новую динамику

При этом, как подчеркнула глава МИД ДНР, Киев, упорно игнорируя предложение о проведении такого международного научно-практического форума, постоянно вспоминает о прошедшей научной конференции "Русский Донбасс", называя ее "нарушением минских соглашений". Представители республик подчеркнули, что имеют полное право на трансграничное сотрудничество с Россией в соответствии с комплексом мер по выполнению минских соглашений.

"Из этого мы делаем вывод, что, скорее всего, Кравчук думает, что нашел удобный повод объявить о выходе Украины из минского процесса. Но на самом деле повод - организованная нами научная конференция - смехотворный, - отмечают в МИД ДНР. - Настоятельно советуем [украинским властям] хорошо подумать о возможных последствиях попыток сорвать подписанные соглашения. Также рекомендуем пересмотреть позицию об участии в научном форуме по выполнению "Минска". Мы предлагаем реальный шанс придать переговорному процессу новую динамику. Надеемся, Украина его не упустит".

17 февраля на заседании контактной группы представители республик выступили с инициативой проведения международной научно-практической конференции "О выполнении минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе". К участию предлагалось привлечь не только Украину и Донбасс, но также посредников в лице ОБСЕ, страны - гаранты минских соглашений и представителей государств - членов ООН. Однако выдвинутая идея не нашла поддержки у представителей Украины.