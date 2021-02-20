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В Испании акции в поддержку арестованного рэпера переросли в беспорядки

Пабло Аселя осудили за прославление терроризма и оскорбление короны

МАДРИД, 20 февраля. /ТАСС/. Акции протеста против задержания рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны, переросли в беспорядки в Барселоне и некоторых других каталонских городах. Об этом сообщила в субботу в Twitter полиция автономии.

По ее информации, группа манифестантов в Барселоне начала поджигать мотоциклы, сооружать баррикады, грабить магазины. Участники акции закидали полицейских камнями. Полиция уже применила силу против устраивающих беспорядки. Как передает газета El Periodico, они задействовали пули из пенопласта. В Таррагоне агрессивно настроенные протестующие в капюшонах разбили окна в здании местного суда и банка, а также стали бросать бутылки в сотрудников правоохранительных органов. Беспорядки также начались в городе Льейда. По данным полиции, в Каталонии уже задержаны пять человек.

Акции в поддержку рэпера также начались в других городах, в том числе в Мадриде. Несколько сотен молодых людей собрались на одной из центральных площадей города, куда были стянуты дополнительные наряды полиции, чтобы попытаться не допустить беспорядков. Манифестанты скандировали лозунги с требованием освободить исполнителя. Пока инцидентов в ходе протеста в Мадриде зафиксировано не было.

По данным газеты El Pais, полицейские применили силу против участников манифестации в городе Памплона (автономное сообщество Наварра). Протестующие также бросали различные предметы в стражей порядка.

В предыдущие дни митинги в разных городах страны перерастали в столкновения полицейских с участниками беспорядков. В результате были задержаны десятки манифестантов, пострадали десятки человек.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, размещенной в сервисе YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. Он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее во вторник Асель был задержан и помещен в тюрьму.

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