Президента Аргентины номинировали на Нобелевскую премию мира

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 февраля. /ТАСС/. Несколько боливийских депутатов выдвинули президента Аргентины Альберто Фернандеса в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира за то, что он помог экс-президенту Боливии Эво Моралесу покинуть страну после отставки. Об этом сообщила в субботу пресс-служба администрации главы государства.

"Норвежский нобелевский комитет принял предложение группы боливийских депутатов выдвинуть президента Альберто Фернандеса кандидатом на Нобелевскую премию мира за "его решительные и храбрые действия, позволившие спасти жизнь" экс-главы государства Эво Моралеса, его соратников и боливийскую демократию после того, как они были вынуждены подать в отставку в ноябре 2019 года из-за госпереворота, сопровождавшегося кровопролитием", - говорится в сообщении.

В обращение к Нобелевскому комитету боливийские депутаты также отметили, что Фернандес как "юрист всегда был привержен защите прав человека в Аргентине и Латинской Америке".

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, на тот момент занимавший пост главы государства. Карлос Меса, его главный соперник, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. После вмешательства Фернандеса, который на тот момент еще не вступил в должность президента, и правительства Мексики Моралес смог покинуть Боливию и улетел в Мексику. После инаугурации Фернандеса экс-президент Боливии переехал в Аргентину, где находился до ноября 2020 года. Моралес вернулся в свою страну после того, как на новых выборах президента Боливии победил его сторонник Луис Арсе.