Крупная деталь авиалайнера упала на жилой квартал в США

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Крупная деталь обшивки авиалайнера упала в непосредственной близости от жилых домов в городе Брумфилд (штат Колорадо). Об этом в субботу сообщил телеканал MSNBC.

На кадрах видео с места событий можно наблюдать переднюю часть обшивки реактивного двигателя, которая лежит на заднем дворе одного из домов. Как отмечает телеканал, в ходе полета у самолета, ставшего причиной инцидента, возникли неполадки с двигателем, его экипаж смог безопасно произвести посадку в международном аэропорту Денвера.

Информации о возможных пострадавших пока не приводится.