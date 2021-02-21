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Политический кризис в Мьянме

Генсек ООН осудил стрельбу на поражение при разгоне демонстрации в Мьянме

В результате разгона мирной демонстрации в стране погибли несколько человек

ООН, 21 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил в субботу разгон мирной демонстрации в Мьянме, в результате которой погибли несколько человек, и призвал к возвращению власти гражданскому правительству.

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"Я осуждаю применение насилия со смертельным исходом в Мьянме. Применение огня на поражение, угрозы и насилие против мирных демонстрантов недопустимо. У каждого есть право на мирные собрания. Я призываю все стороны уважать результаты выборов и вернуться к гражданскому правлению", - написал он в Twitter.

По информации местных СМИ, в субботу во время разгона демонстрации два человека погибли, еще шестеро получили ранения. По данным информационного портала "Мьянмар нау", полиция и военные применили боевые и резиновые патроны во время разгона мирной акции протеста.

Теги
МьянмаАун Сан Су ЧжиГутерриш, АнтониуВин МьинПолитический кризис в Мьянме
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