Президент Кипра и глава ЕК выступили за участие Евросоюза в саммите по кипрской проблеме

НИКОСИЯ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступили в пользу участия Европейского союза (ЕС) в предстоящем саммите по кипрскому урегулированию, который собирается провести в скором времени генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом информировал в письменном заявлении вечером в субботу официальный представитель правительства островного государства Кириакос Кушос, сообщивший о состоявшемся ранее в тот же день продолжительном телефонном разговоре между Анастасиадисом и фон дер Ляйен.

"Во время общения они обменялись мнениями о последних событиях вокруг кипрского вопроса в связи с решением генсека ООН созвать неофициальную конференцию по Кипру с целью возобновления переговоров по существу вопроса с той точки, на которой они были остановлены в Кран-Монтане и урегулирования кипрской проблемы на основе соответствующих резолюций ООН, а также принципов и ценностей ЕС. Оба они согласились с необходимостью представительства ЕС на конференции, а также его предметной вовлеченности в усилия по решению кипрской проблемы, принимая во внимание среди прочего тот факт, что Республика Кипр является государством - членом ЕС", - говорится в сообщении.

По словам Кушоса, они также подчеркнули необходимость того, чтобы в результате возможного урегулирования проблемы разделенного острова Кипр и далее продолжал бы "оставаться функционирующим и заслуживающим доверия членом ЕС".

Кроме того, Анастасиадис и фон дер Ляйен обменялись мнениями о намеченном на март саммите ЕС, во время которого, как ожидается, будут обсуждены отношения между ЕС и Турцией. Президент Республики Кипр в связи с этим отметил необходимость того, чтобы Анкара подтвердила бы конкретными практическими действиями свою публично выраженную позицию по укреплению отношений с Брюсселем и чтобы эти действия "не выходили за рамки международной и европейской законности и при этом были последовательными и продолжительными".

Кроме того, президент островного государства и глава исполнительной власти ЕС обсудили и текущую ситуацию вокруг борьбы с распространением нового коронавируса. Анастасиадис выразил признательность Еврокомиссии, и в особенности самой фон дер Ляйен, а также еврокомиссару по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелле Кириакидис за поддержку тех усилий, которые предпринимают страны европейского сообщества в борьбе с пандемией, в том числе в проведении вакцинации населения.

Саммит по решению проблемы Кипра

Традиционно саммиты по кипрскому урегулированию проходят в формате "пять плюс один". Он предусматривает участие в таких встречах лидеров греческой и турецкой общин острова; глав МИД Великобритании, Греции и Турции, которые считаются державами - гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра; а также лично генсека ООН. Задачей сторон является согласование круга вопросов для будущих межобщинных переговоров, к которым впоследствии должны будут приступить лидеры общин.

В последний раз саммит по кипрскому урегулированию собирался в формате "пять плюс один" в 2017 году на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана. Однако тогда встреча завершилась безрезультатно, и с тех пор межобщинные переговоры по кипрскому урегулированию не возобновлялись.

Точные время и место проведения нового саммита пока не определены. Как заявил 18 февраля на брифинге официальный представитель МИД Греции Александрос Папаиоанну, саммит может состояться в апреле. Он также подчеркнул, что мероприятие пройдет "после саммита Евросоюза в марте".

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.