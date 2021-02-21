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Иран изучает предложение ЕС о проведении неформальной встречи по СВПД с участием США

В то же время в стране заявили, что возврат США в Совместный всеобъемлющий план действий может обеспечить только отмена рестрикций в отношении Ирана

ТАСС, 21 февраля. Власти Ирана изучают предложение Европейского союза (ЕС) о неформальной встрече между участниками ядерной сделки и США. Об этом в субботу вечером заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телерадиовещательной корпорации IRIB.

"Мы изучаем предложение [главы дипломатии ЕС] Жозепа Борреля о проведении неофициальной встречи в формате "4 + 1" [РФ, Китай, ФРГ, Британия и Франция] с США и Ираном, мы также консультируемся с нашими партнерами, в том числе с Россией и Китаем, и ответим на это предложение в будущем", - сказал Арагчи.

При этом замминистра подчеркнул, что возврат США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) может обеспечить только отмена рестрикций в отношении Ирана. "Однако мы считаем, что для возврата США к ядерному соглашению [проведения] встречи не требуется, единственный способ для этого - отменить санкции", - заявил он.

В пятницу европейский дипломатический источник на брифинге в Брюсселе заявил, что ЕС изучает возможность проведения неформальной встречи всех участников СВПД по ядерной программе Ирана с участием США, чтобы обсудить реанимацию сделки.

Ранее в распространенном по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Франции и США заявлении говорилось, что эти четыре страны заинтересованы в консультациях по ядерной программе Ирана с участием России и Китая. При этом они выразили общий интерес в сфере безопасности в вопросе гарантирования того, что Иран никогда не сможет разработать ядерное оружие. Кроме того, "евротройка" и США выразили "приверженность общей цели возвращения Ирана к полному соблюдению им своих обязательств в рамках СВПД".

Теги
СШАИранВеликобританияРоссияКитайФранцияБоррель, Жозеп
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