Кандидат на пост министра юстиции США пообещал привлечь к суду участников штурма Конгресса

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Кандидат на пост министра юстиции - генерального прокурора США Меррик Гарленд пообещал привлечь к суду участников беспорядков в американском Конгрессе, прошедших 6 января. Об этом говорится в опубликованном в субботу Минюстом вступительном слове Гарленда, который выступит 22 февраля на слушаниях по его кандидатуре в сенатском юридическом комитете.

"Если [Сенат Конгресса] утвердит [мою кандидатуру], я проконтролирую судебное преследование сторонников превосходства белой расы и других лиц, штурмовавших Капитолий 6 января. Это гнусное нападение направлено на подрыв краеугольного камня нашей демократии: мирной передачи власти новоизбранному правительству", - отметил 68-летний Гарленд, кандидатуру которого выдвинул американский президент Джо Байден.

Как отмечается в документе, министр юстиции "приносит присягу поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов - внешних и внутренних". По словам члена коллегии апелляционного суда столичного округа Колумбия, этот пост "станет кульминацией [его] карьеры, которую [он] посвятил обеспечению справедливого и добросовестного соблюдения законов страны и защиты прав всех американцев". Он отметил, что в США "еще нет равного для всех правосудия". "Цветные сообщества и другие меньшинства по-прежнему сталкиваются с дискриминацией в жилищной сфере, в сфере образования, занятости и в системе уголовного правосудия. Они несут на себе основную тяжесть ущерба, причиненного пандемией, загрязнением и изменением климата", - подчеркнул Гарленд.

Местные СМИ отмечают, что он пользуется поддержкой представителей обеих партий в Сенате.

В 2016 году 44-й президент демократ США Барак Обама выдвинул кандидатуру Гарленда на должность члена Верховного суда страны, однако контролируемый на тот момент республиканцами Сенат отказался утвердить ее.

Расследование в отношении Хантера Байдена

Судья также дал понять, что будет принимать решения независимо от Байдена. "Президент выдвигает кандидатуру министра юстиции в качестве адвоката - не для какого-либо лица, а для народа Соединенных Штатов", - подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указывала, что Байден не намерен обсуждать с министром юстиции в новой администрации расследование в отношении своего сына Хантера. Она заверяла, что президент позволит Минюсту работать независимо. Республиканцы ранее выражали опасения, что демократ после инаугурации может попытаться прекратить разбирательство в отношении своего сына.

Хантер Байден 9 декабря прошлого года заявил, что федеральная прокуратура в штате Делавэр проводит расследование, касающееся его налоговых отчислений. По сведениям газеты Politico, разбирательство не ограничивается налоговыми вопросами. Как отметил источник издания, еще в 2019 году правоохранительные ведомства Делавэра и Вашингтона занялись проверкой зарубежных связей Хантера Байдена и выяснением его возможной причастности к отмыванию денег.

В октябре в СМИ попала электронная переписка Хантера Байдена. Из нее следует, что он мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом США. Корреспонденция также может свидетельствовать о наличии финансовых связей между семьей Байдена и китайскими компаниями.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал Байден.