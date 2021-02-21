В парламентских выборах в Болгарии примут участие 31 партия и восемь коалиций

СОФИЯ, 21 февраля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии отказала в регистрации на выборах депутатов Народного собрания (парламента) страны еще двум партиям, таким образом, число отказов в регистрации достигло восьми. Об этом в интервью Болгарскому национальному телевидению в воскресенье сообщил официальный представитель ЦИК Димитр Димитров.

"После проверки документов принято решение отказать в регистрации представителям еще двух партий, которым не удалось собрать достаточного количества подписей избирателей, их должно быть минимум 2 500", - сказал Димитров. Всего заявления на участие в выборах подавали 31 партия и восемь коалиций.

Основные политические игроки - коалиция между правящей партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Союзом демократических сил (СДС), коалиция с участием Болгарской социалистической партии (БСП) - "БСП за Болгарию", Движение за права и свободы (ДПС), ВМРО, объединение между партиями НФСБ и "Воля", Атака", "Демократическая Болгария", "Встаньте. Мафия вон", "Есть такой народ" и "Республиканцы за Болгарию" - успешно прошли необходимую проверку и зарегистрированы на выборах.

По последним данным социологических исследований, которые были представлены в пятницу, коалиция в составе ГЕРБ И СДС имеет наиболее высокий уровень поддержки избирателей. Как утверждают эксперты компании Gallup International, за ГЕРБ и СДС проголосовали бы 25,8% избирателей. Второй политической силой стала бы коалиция "БСП за Болгарию" - 21,9%. Новая партия "Есть такой народ" - на третьей позиции - 13,1%. ДПС набирает 12,4%. Правая партия "Демократическая Болгария" находится на пятой позиции с 6,8%. Объединение "Встаньте. Мафия вон" пользуется поддержкой 4,7% избирателей, партия ВМРО - 4,2%. Остальные партии и коалиции на данный момент 4%-й избирательный барьер преодолеть не могут.

Официальная избирательная кампания начнется в Болгарии 5 марта и завершится 2 апреля, голосование пройдет 4 апреля. В связи с пандемией коронавируса голосование будет организовано с соблюдением мер санитарной безопасности, а работникам избирательных комиссий предложат сделать прививки.

На последние выборы депутатов Народного собрания, которые прошли в 2017 году, были допущены 18 партий и девять коалиций, а избирательный барьер в 4% преодолели четыре партии и одна коалиция.