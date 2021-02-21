В МИД Австрии заявили, что выступают против чрезмерной реакции ЕС на ситуацию с Навальным

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг ожидает, что в понедельник руководители дипведомств стран ЕС согласуют новые ограничения в отношении Москвы из-за ситуации вокруг Алексея Навального, к которым относятся меры против отдельных лиц в рамках европейского механизма санкций за нарушения прав человека. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Welt am Sonntag .

"В понедельник на заседании министров иностранных дел мы обсудим соразмерную реакцию на ситуацию с Навальным", - сказал Шалленберг. "Сюда относятся целенаправленные меры против отдельных лиц в рамках недавно созданного режима санкций за нарушения прав человека. Я ожидаю, что это поддержит подавляющее большинство", - отметил он.

Одновременно глава МИД предостерег от чрезмерной реакции на случившееся с Навальным. "Иначе мы таким образом отпилим сук, на котором сами сидим", - предупредил он. По словам Шалленберга, санкционный список должен быть хорошо продуман и не вызывать сомнений с юридической точки зрения.

Он полагает, что ЕС нуждается, с одной стороны, в диалоге с Москвой, а с другой - в случае необходимости должен ясно заявлять о несогласии с теми или иными действиями. "Россия - это реальность по соседству с нами", - указал австрийский министр.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД 22 февраля проинформировал, что несколько государств сообщества уже внесли в Совет ЕС предложения об антироссийских санкциях "в связи с нарушениями прав человека и по делу Навального".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" ранее заявил, что Москва не исключает возможность разрыва связей с Евросоюзом, если Брюссель будет вводить рестрикции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Москва должна быть готова к недружественным проявлениям со стороны Брюсселя, но хотела бы развивать отношения с ЕС.