Зариф: переговоры Ирана с США начнутся, когда все стороны выполнят свои обязательства

ТЕГЕРАН, 21 февраля. /ТАСС/. Тегеран готов приступить к переговорам по ядерной сделке с Вашингтоном после того, как все стороны соглашения начнут исполнять свои обязательства. Об этом заявил в воскресенье глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Иран начнет переговоры [по ядерной сделке], когда стороны вернутся к исполнению своих обязательств", - приводит его слова телеканал Press TV. Дипломат добавил ,что "фактически США пока не изменили свою политику". При этом Зариф отметил, что "переговоров по внесению изменений в ядерную сделку не будет".

По словам Зарифа, Россия и Китай, в отличие от европейских стран, стремятся выполнить свои обязательства в рамках ядерной сделки.

"120 китайских граждан и компаний были внесены в санкционные списки [за контакты с иранской стороной]. <...> Также рестрикции были введены в отношении множества российских компаний. И всего лишь несколько европейских компаний [попали под санкции], - сказал он. - Это показывает, кто хотя бы пытается выполнить свои обязательства, а кто - нет".

Зариф добавил, что президент США Джо Байден, помимо санкций против исламской республики, должен отменить ограничения в отношении китайских и российских компаний и граждан, введенные за контакты с иранской стороной.

В четверг глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты готовы принять участие в переговорах с Ираном и другими участниками в формате "5+1" (Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия) по иранской ядерной программе по приглашению Евросоюза. По данным Reuters, представитель ЕС высокого ранга ранее заявлял о том, что Брюссель готов провести встречу участников в таком формате.

Министр сделал это заявление на фоне информации о возможном возвращении США к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Тегеран настаивает на полном возвращении Вашингтона к соглашению без предварительных условий. Однако американская сторона предупредила, что не будет делать шаги первой. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен предложил расширить СВПД, включив в него вопросы региональной политики и ракетной программы исламской республики.