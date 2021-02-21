Тихановская признала, что оппозиция Белоруссии "проиграла улицу"

ЖЕНЕВА, 21 февраля. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская признала проигрыш оппозиции в уличных протестах. В интервью, опубликованном в субботне-воскресном выпуске швейцарской газеты Le Temps , она сообщила о создании структур для продолжения действий в будущем и принимаемых для этого оппозицией организационных мерах.

"Я должна признать, что мы проиграли улицу", - заявила Тихановская. Причиной этому она назвала "отсутствие средств для борьбы с насилием режима против манифестантов". "У них [служб правопорядка Белоруссии] есть оружие, у них есть сила, поэтому на настоящий момент - да, как представляется, мы проиграли", - констатировала экс-кандидат в президенты, находящаяся в настоящее время за пределами своей страны.

Как считает Тихановская, "белорусы устали", "они боятся". "Но сегодня мы строим структуры для завтрашней борьбы. Мы работаем над тем, чтобы связать различные инициативы оппозиции, которые возникли почти повсюду: врачи, учителя, силы полиции", - отметила она. По словам экс-кандидата в президенты, стратегия "состоит в том, чтобы лучше организоваться, оказывать постоянное давление на режим - до того момента, когда люди вновь будут готовы выйти на улицу, возможно, весной".

По словам Тихановской, "возвращение к демократии займет больше времени, чем предусматривалось". "В Белоруссии люди хотят видеть свет в конце туннеля, думать о дне, когда все станет хорошо. Поскольку они рассчитывали на быстрое решение, то сейчас они ждут фантастического плана, мессию, который им скажет: "Завтра мы выйдем на улицу, а послезавтра [президент Александр] Лукашенко уйдет". Однако такого плана не существует, и никто не может предвидеть того, что произойдет ", - сказала она, добавив, что "сейчас - время обдумать с народом видение будущего".

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор.