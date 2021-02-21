Контингент НАТО в Ираке могут увеличить только по просьбе Багдада

ТАСС, 21 февраля. Любое увеличение сил НАТО в Ираке может проводиться только по просьбе руководства ближневосточной страны. Об этом заявил в воскресенье командующий миссией Североатлантического альянса в арабской республике датский генерал Пер Ольсен.

"Миссия НАТО находится в Ираке по запросу иракских властей, и любое расширение ее задач на территории страны может быть осуществлено только по просьбе иракского правительства", - указал военачальник, слова которого приводит новостной портал Baghdad Al Youm.

На встрече в Багдаде с советником по национальной безопасности Ирака Касемом аль-Араджи Ольсен отметил, что присутствующие там силы НАТО "поддерживают иракскую армию в ее борьбе против террора".

Со своей стороны аль-Араджи сообщил, что "Ирак заинтересован в обмене опытом [с альянсом] в сфере борьбы с экстремистскими группировками". Это направление сотрудничества, добавил он, "очень важно, так как террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ), остатки которой действуют на иракской территории, "все еще представляет угрозу для безопасности страны".

18 февраля министры обороны государств НАТО на видеоконференции приняли решение о расширении в восемь раз миссии альянса по подготовке иракской армии - с 500 до 4 тыс. человек. Как проинформировал тогда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, увеличение численности будет осуществляться поэтапно в течение нескольких месяцев. Он подчеркнул, что миссия сохранит статус тренировочной, а войска в ее составе не будут участвовать в боевых операциях.