Постпред Ирана назвал переговоры гендиректора МАГАТЭ в Тегеране плодотворными

ВЕНА, 21 февраля. /ТАСС/. Иран и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели плодотворные переговоры в Тегеране, результаты которых будут представлены в воскресенье вечером. Об этом сообщил иранский постоянный представитель при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади, который участвует во встрече в Тегеране.

"Иран и МАГАТЭ провели плодотворные обсуждения, основанные на взаимном уважении, результаты которых будут опубликованы сегодня вечером", - написал постпред в Twitter.

Гендиректор МАГАТЭ заявлял в пятницу, что он рассчитывает на успешный результат его визита в Иран для обсуждения верификационной деятельности на ядерных объектах в этой стране в связи с предстоящим вступлением в силу нового закона о приостановке применения дополнительного протокола с агентством. 15 февраля Иран уведомил МАГАТЭ об исполнении закона парламента республики об ограничении с 23 февраля объема инспекций в этой стране.