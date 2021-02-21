В столице Сомали произошел взрыв

ПРЕТОРИЯ, 21 февраля. /ТАСС/. В Сомали в воскресенье по меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в столице страны Могадишо. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщило агентство Anadolu.

Самодельное взрывное устройство сработало вблизи крупнейшего городского контрольно-пропускного пункта, убиты двое, есть раненые, сказал полицейский Ахмед Дахир. По его словам, мишенью террористов был один из столичных чиновников.

В свою очередь, сомалийский новостной портал Goobjoog News передал, что при взрыве погиб правительственный чиновник, еще три человека получили ранения. Пока никто не взял на себя ответственность за эту вылазку.