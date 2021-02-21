В Ереване освободили оппозиционера Маляна

ЕРЕВАН, 21 февраля. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана в воскресенье признал неправомерным арест полицией лидера оппозиционного движения "Вето" Нарека Маляна, который вышел на свободу из зала суда.

"Суд признал неправомерным мое задержание. Полицейские задержали меня по несуществующему уголовному делу", - заявил журналистам сам Малян, который провел ночь в КПЗ полиции.

Армянские полицейские в субботу задержали Маляна на одной из центральных улиц Еревана. Днем ранее Служба национальной безопасности (СНБ) задержала бывшего главу аппарата парламента Ару Сагателяна, экс-депутата Карена Бекаряна и двоих других граждан страны. Им инкриминируется создание фейкового аккаунта в Facebook с жесткой критикой действий нынешних властей. Согласно заявлению СНБ, посредством аккаунта задержанные оппозиционеры нарушили нормы цензуры во время военного положения.

Противники властей заявляют, что все задержания активистов связаны с организацией митинга объединенной оппозиции, которая требует отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.