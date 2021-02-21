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Кризис в Белоруссии

Власти Украины осудили притеснения журналистов в Белоруссии

В Киеве указали, что "решительно стоят на защите демократии и свободы журналистской деятельности"

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Главы МИД и министерства культуры и информационной политики Украины Дмитрий Кулеба и Александр Ткаченко осудили притеснения журналистов в Белоруссии. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба украинского дипведомства, ссылаясь на совместное заявление двух министров.

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"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совместно с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко выражают возмущение событиями в Белоруссии, где властные институты продолжают притеснения и репрессии против журналистов", - отмечается в документе. "Весь демократический мир признает средства массовой информации четвертой властью и не вмешивается в их профессиональную деятельность. Наступление на свободу слова, жизни и здоровья журналистов в Белоруссии открыто нарушает эти базовые принципы", - добавили министры.

Как подчеркивается в заявлении, Украина "решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусской власти на представителей СМИ".

При этом, осуждая ситуацию с притеснением СМИ в Белоруссии, Киев неоднократно демонстрировал нарушение свободы слова в своей стране. Самым ярким примером в последнее время стали санкции в отношении телеканалов "112 Украина", "Зик" и NewsOne и их владельца - депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака.

Ранее суд в Минске приговорил двух сотрудниц телеканала "Белсат" к двум годам колонии за активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

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БелоруссияУкраинаКулеба, Дмитрий ИвановичКризис в Белоруссии
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