Глава МИД Ирана обсудил с гендиректором МАГАТЭ сотрудничество в ядерной сфере

ТЕГЕРАН, 21 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели в воскресенье в Тегеране переговоры, речь на которых шла о двустороннем партнерстве. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства исламской республики.

"На встрече обсуждались сотрудничество Ирана и МАГАТЭ, усилия агентства по решению вопросов между сторонами и взаимодействие в рамках режима нераспространения [ядерного оружия]", - говорится в тексте.

В пятницу Гросси заявил, что рассчитывает на успех своего визита в Иран, целью которого является обсуждение верификационной деятельности на ядерных объектах в этой стране в связи с предстоящим вступлением в силу нового закона о приостановке применения дополнительного протокола с агентством. 15 февраля республика уведомила МАГАТЭ об исполнении принятого парламентом закона об ограничении с 23 февраля масштабов инспекций на ее территории.