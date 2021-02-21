Президенты Франции и Республики Кипр провели переговоры

НИКОСИЯ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что урегулирование кипрской проблемы должно происходить на основе формирования на острове федеративного государства в соответствии с положениями резолюций СБ ООН. Об этом глава Французской Республики заявил во время состоявшегося в воскресенье телефонного разговора с президентом Республики Кипр, лидером греков-киприотов Никосом Анастасиадисом, о чем сообщил официальный представитель кипрского правительства в ранге министра Кириякос Кушос.

В ходе беседы два президента обменялись мнениями о последних событиях, касающихся кипрского вопроса, в связи с предстоящим саммитом по урегулированию на острове, который собирается созвать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Макрон, по словам Кушоса, "подтвердил полную поддержку Францией возобновления переговоров на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, а также принципов и ценностей Европейского союза".

Разговор между президентами состоялся в рамках консультаций с руководством ЕС и лидерами стран европейского сообщества, которые Анастасиадис проводит в преддверии саммита. Президент Кипра заявил Макрону о своей готовности как можно скорее приступить к участию в предметных переговорах под эгидой ООН и продолжить обсуждение с той точки, где оно было прервано в ходе предыдущего саммита, состоявшегося на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана в 2017 году. По его словам, цель греков-киприотов заключается в достижении всеобъемлющего, прочного и жизнеспособного решения о создании на Кипре двухобщинной и двузональной федерации на базе резолюций Совбеза ООН, а также европейских принципов. "Учитывая, что Франция является одним из постоянных членов СБ ООН, Анастасиадис подчеркнул ту роль, которую может сыграть Париж, в частности, в вопросах безопасности и реализации соглашения о кипрском урегулировании", - сообщил Кушос.

По его словам, лидеры двух стран также обсудили вопросы, связанные с предстоящими саммитами ЕС. При этом особое внимание было уделено мартовскому саммиту, во время которого, как ожидается, будут обсуждаться отношения Брюсселя с Анкарой на основании доклада, который представит глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Одновременно Макрон подтвердил приверженность Парижа стратегически важным соглашениям между Францией и Кипром, которые направлены на совместное решение проблем в Восточном Средиземноморье, поскольку две страны разделяют общее видение мира и стабильности в этом регионе планеты.

В субботу у Анастасиадиса состоялся телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, во время которого обе стороны выступили в пользу участия Европейского союза в предстоящем саммите по кипрскому урегулированию.