В Грузии задержали восемь человек за попытку разбить палатки у парламента

ТБИЛИСИ, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали восемь человек в административном порядке за попытку разбить палатки в Тбилиси у здания парламента. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении ведомства.

"Сегодня на акции протеста у законодательного органа правоохранители на основании 173-й статьи Кодекса административных правонарушений ("Неподчинение законным требованиям представителей правоохранительных органов") задержали восемь человек", - сказано в заявлении.

Сотрудники полиции неоднократно предлагали митингующим альтернативное место для установки палаток, а также призывали подчиняться законным требованиям, добавили в МВД.

Сторонники оппозиционных партий, а также гражданские активисты третий день подряд пытаются разбить палатки у парламента с требованием проведения досрочных парламентских выборов. Их требования также обусловлены решением Тбилисского городского суда от 17 февраля, санкционировавшего арест главы партии "Единое национальное движение" Ники Мелии за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года.

Решение суда вызвало политический кризис в стране. 18 февраля из-за разногласий с командой в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. В этот день правоохранители пришли арестовывать Мелию, который с 16 февраля находится в офисе партии, однако сторонники "Единого национального движения" не впустили полицейских в здание.