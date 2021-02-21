Fox: бывший вице-президент США Пенс не примет участия в конференции республиканцев

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Майк Пенс отказался участвовать в конференции консервативных кругов Республиканской партии США (CPAC) в Орландо (штат Флорида) на следующей неделе. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Fox News со ссылкой на источник.

По его сведениям, организаторы CPAC приглашали Пенса выступить на своем ежегодном мероприятии, которое состоится 28 февраля, однако тот отказался.

Ранее телеканал CNN сообщил, что бывший президент США Дональд Трамп выступит на конференции. Ожидается, что он будет говорить о будущем Республиканской партии и ее консервативного движения, а также обрушится с резкой критикой на миграционную политику действующего главы США Джо Байдена.