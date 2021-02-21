{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Fox: бывший вице-президент США Пенс не примет участия в конференции республиканцев

Их ежегодное мероприятие консерваторов состоится 28 февраля

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Майк Пенс отказался участвовать в конференции консервативных кругов Республиканской партии США (CPAC) в Орландо (штат Флорида) на следующей неделе. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Fox News со ссылкой на источник.

По его сведениям, организаторы CPAC приглашали Пенса выступить на своем ежегодном мероприятии, которое состоится 28 февраля, однако тот отказался.

Ранее телеканал CNN сообщил, что бывший президент США Дональд Трамп выступит на конференции. Ожидается, что он будет говорить о будущем Республиканской партии и ее консервативного движения, а также обрушится с резкой критикой на миграционную политику действующего главы США Джо Байдена.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)
Кризис в Белоруссии
Тихановская назвала насмешкой санкции, введенные ЕС против руководства Белоруссии
По мнению бывшего кандидата в президенты республики, этих мер недостаточно для оказания давления на действующего главу государства Александра Лукашенко и его окружение
Читать полностью