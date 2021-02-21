Тихановская назвала насмешкой санкции, введенные ЕС против руководства Белоруссии

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала насмешкой санкции, которые Евросоюз ввел против белорусского руководства. В интервью, опубликованном в воскресенье в газете The Sunday Times , Тихановская заявила, что ограничительных мер, принятых ЕС к настоящему моменту, недостаточно для оказания давления на президента страны Александра Лукашенко и его окружение.

"Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется", - заявила изданию Тихановская, по словам которой предпринятых Брюсселем шагов против Минска "смехотворно мало".

Она добавила, что страны Запада должны "прекратить финансовую поддержку режима Лукашенко" и вводить новые санкции против представителей власти, уличенных в нарушении прав человека, а также судей, "выносящих приговоры невиновным".

"Был очень важен тот факт, что международное сообщество не стало признавать Лукашенко законным победителем на выборах. Поддержали, но решать проблему не захотели", - сказала Тихановская. Она также призвала Запад оказывать дополнительную поддержку оппозиционным СМИ, защитникам прав человека и участникам забастовок.

Ранее в интервью швейцарской газете Le Temps Тихановская признала проигрыш белорусской оппозиции в уличных протестах. Однако, по ее словам, в настоящий момент строятся "структуры для завтрашней борьбы" и организуются более слаженные действия оппозиционных сил. По словам экс-кандидата в президенты, стратегия "состоит в том, чтобы лучше организоваться, оказывать постоянное давление на режим - до того момента, когда люди вновь будут готовы выйти на улицу, возможно, весной".