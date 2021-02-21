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В США заявили, что могут ответить на приписываемые России кибератаки не только санкциями

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что ответ будет определен в течение нескольких недель
Здание Капитолия в Вашингтоне Oliver Contreras/Sipa USA
Описание
Здание Капитолия в Вашингтоне
© Oliver Contreras/Sipa USA

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут ответить на якобы совершенные Россией кибератаки на американскую инфраструктуру в течение нескольких недель, причем набор мер будет включать не только санкции. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS, которое вышло в эфир в воскресенье.

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"Во-первых, мы попросили наше разведывательное сообщество провести дальнейшую работу по определению [причастных и] масштаба ущерба, - проинформировал он. - Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ. Ответ будет включать набор инструментов - видимых и невидимых. Это будут не просто санкции".

"Реагирование на ряд таких действий требует более всеобъемлющего набора инструментов. Вот что администрация США намерена сделать, - отметил Салливан. - Мы находимся в процессе".

Россия ранее неоднократно на самом высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к недавней кибератаке в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds, а также о вмешательстве в американские избирательные процессы.

Теги
СШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Салливан, Джейк
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