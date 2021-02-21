Мэр Ниццы сообщил о катастрофической ситуации с пандемией на юге Франции

"Катастрофическая ситуация в сфере здравоохранения в департаменте: 17 новых госпитализаций с утра. Почти переполненные реанимации, в Университетской больнице Ниццы сложные хирургические операции приходится переносить. Пострадали все медицинские учреждения департамента", - сообщил он в своем Twitter.

Глава администрации Ниццы рассказал, что в Каннах больницы не справляются с потоком больных и вынуждены переводить пациентов в больницы соседних Антиба и Гапа. "Мы не можем больше ждать", - заключил он, подразумевая введение более жестких ограничений на перемещения граждан в связи со вспышкой эпидемии коронавируса на юге страны.

По последним данным, в регионе Прованс - Альпы - Лазурный берег, где расположены упомянутые города, заболеваемость коронавирусом находится на уровне 590 случаев на 100 тыс. населения за неделю. В Ницце речь идет о 700 случаях на 100 тыс. жителей, что втрое выше среднего значения по стране. На этом фоне Эстрози выразил недовольство большим количеством туристов, прибывших в аэропорт Ниццы на рождественские праздники: по его мнению, именно это способствовало резкому росту заболеваемости, особенно распространению британского штамма коронавируса. Он решительно призвал ввести во всем регионе локальный комендантский час "хотя бы по выходным", чтобы ограничить дальнейшее распространение вируса.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано более 3,5 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфекции с начала марта прошлого года умерли более 84 тыс. человек. Кампания по вакцинации населения во Франции началась 27 декабря 2020 года. К настоящему моменту от коронавируса привиты более 2,5 млн жителей страны, из них 1,1 млн уже получили обе дозы вакцины.