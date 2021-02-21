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Президент Алжира подписал указ о роспуске нижней палаты парламента

По словам Абдельмаджида Теббуна, он принял это решение, чтобы объявить выборы и тем самым "открыть двери для молодежи"

РАБАТ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун подписал указ о роспуске Национального народного собрания (ННС, нижняя палата парламента страны). Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство Algeria Press Service.

18 февраля в речи к нации глава государства объявил о роспуске нижней палаты парламента и организации досрочных парламентских выборов. По словам Теббуна, он принял решение распустить ННС, чтобы объявить выборы и тем самым "открыть двери для молодежи". "Молодежь должна интегрироваться в политические институты, и мы поможем ей, взяв на себя большую часть расходов избирательной кампании", - сказал президент. Согласно закону, выборы в парламент должны быть проведены в течение максимум трех месяцев.

Теббун также анонсировал перестановки в кабинете министров. Он подчеркнул, что "принял во внимание критику, должным образом высказанную гражданами в отношении деятельности определенных министерских секторов". Министерские перестановки, заверил глава государства, "коснутся секторов, в которых, с точки зрения граждан, зафиксированы недостатки в плане решения проблем".

Теги
АлжирТеббун, Абдельмаджид
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