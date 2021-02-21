Помощник Байдена призвал ВОЗ и Китай активнее расследовать причины появления коронавируса

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. США считают, что Китай якобы не проявляет достаточной открытости в вопросе расследования причин возникновения коронавируса и призывают Пекин вместе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) активнее действовать. Такую точку зрения озвучил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресном интервью телеканалу CBS .

"Нам необходимо заслуживающее доверие, открытое, транспарентное международное расследование под руководством ВОЗ, организация собирается скоро выступить с докладом о происхождении пандемии в Ухане, Китае, - сказал он. - У нас есть вопросы к Китаю, поскольку мы не верим, что Китай предоставил достаточно данных о том, как пандемия начала распространяться в Китае, а затем и во всем мире. Как ВОЗ, так и Китаю следует активнее действовать в этом вопросе".

По утверждению Салливана, Пекин не демонстрирует "достаточной" открытости. "ВОЗ предстоит проделать большую работу, чтобы выяснить, где конкретно появился вирус", - сказал он.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В ходе визита эксперты посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка вызываемого коронавирусом заболевания в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. По их мнению, вирус мог сначала распространиться среди одной популяции животных, которая послужила естественным "резервуаром", в котором коронавирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал способен заражать людей.

Китай неоднократно отвергал заявления Вашингтона о якобы вине китайских властей за распространение коронавируса.