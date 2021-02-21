Китайский телеканал CGTN обратился за лицензией на вещание к французскому регулятору

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Китайский телеканал CGTN обратился за лицензией на вещание в Европе к французскому медиарегулятору. Это подтвердили британскому деловому изданию Financial Times во французском Высшем совете аудиовизуальных средств.

В совете заявили, что получили соответствующий запрос от CGTN еще в декабре, однако не смогли сказать, когда решение будет принято. Представители регулятора добавили, что вопрос о предоставлении лицензии CGTN требует "дополнительного изучения", так как ранее в этом месяце у телеканала, вещающего на английском языке, отобрал лицензию британский регулятор Ofcom. Как утверждалось в заявлении Ofcom, держатель лицензии - компания Star China Media Limited - нарушает законодательство Великобритании тем, что не контролирует редакционную политику канала, которая якобы напрямую зависит от решений властей КНР.

Европейская штаб-квартира CGTN находится в Великобритании, а лицензия Ofcom давала телеканалу право вещать на большинство стран Европы даже после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. CGTN начала изучать вопрос о получении лицензии на вещание у медиарегуляторов других европейских стран еще до того, как Ofcom озвучил свое решение после длившегося в течение года расследования.

Вскоре после публикации решения британского регулятора Национальное управление радио и телевидения Китая сообщило, что телеканал BBC World News нарушает принцип достоверности и непредвзятости. По этой причине его заявка на вещание в КНР на следующий год не будет принята.

В начале 2019 года американское подразделение CGTN по требованию Минюста США зарегистрировалось в качестве иностранного агента.