Президент Алжира произвел перестановки в правительстве

РАБАТ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун произвел в воскресенье перестановки в правительстве страны. Об этом сообщает информационное агентство Algeria Press Service.

Премьер-министр Абдельазиз Джеррад сохранил свой пост. Также остался на своем место министр иностранных дел Сабри Букадум и министр внутренних дел, местного самоуправления и национального планирования Камаль Бельджуд.

Важный пост министра энергетики и горнодобывающей промышленности занял Мухаммед Аркаб, сменивший Абдельмаджида Аттара. Министром промышленности и горного дела вместо Фархата Айт Али Ибрагима стал Мухаммед Баша.

Кресло министра водных ресурсов досталось Мустафе Камелю Михуби, он сменил Арезки Бираки. Министерство туризма, ремесел и семейного труда возглавил Мухаммед Али Бугази вместо снятого с должности Мухаммеда Хамиду. Министром охраны окружающей среды стала Далила Буджемаа, смешившая Насиру Бенхарас. Обновленный кабмин насчитывает 36 министров и государственных секретарей.

Перестановки в правительстве Теббун анонсировал 18 февраля во время обращения к нации. Президент подчеркнул, что "принял во внимание критику, должным образом высказанную гражданами в отношении деятельности определенных министерских секторов". По его словам, перестановки касаются "тех отраслей, в которых зафиксированы недостатки в плане решения проблем".

"Пора возродить экономику и инвестиции, которые создают богатство и рабочие места, и окончательно уйти от ложной экономики, основанной на импорте и завышении стоимости", - заявил Теббун в минувший четверг, говоря о целях и задачах исполнительной власти.