В Тегеране заявили, что не ведут диалог с Вашингтоном о заключенных

ТЕГЕРАН, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Ирана не вели прямых переговоров об освобождении американских заключенных, однако получали соответствующие послания от Вашингтона через посредников. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Никакого прямого диалога между США и Ираном по этому вопросу или по любой другой теме нет", - сказал он. Слова дипломата приводит пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

При этом он добавил, что "освобождение незаконно задержанных граждан Ирана в США является приоритетной задачей для исламской республики". "Мы получали несколько посланий [со стороны США] через посольство Швейцарии, которое представляет интересы Вашингтона, а также через министров иностранных дел ряда стран о готовности [американцев] работать в этом направлении (речь об обмене заключенными между двумя странами - прим. ТАСС)", - отметил Хатибзаде.

Ранее в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США начали контакты с Ираном по вопросу задержанных лиц и продолжат этот диалог. По словам Салливана, "существенный приоритет администрации США в том, чтобы граждане в безопасности вернулись домой".

8 июня 2020 года официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что Тегеран надеется на обмен заключенными с США и освобождение всех иранских граждан, находящихся в американских тюрьмах и местах предварительного заключения. Заявление Рабии прозвучало после того, как в начале июня в Тегеран прилетел ирано-американский врач Маджид Тахери, который был задержан в США по подозрению в попытке обойти санкции в отношении исламской республики. По данным телеканала Fox News, освобождение Тахери стало условием для того, чтобы иранская сторона отпустила американского гражданина Майкла Уайта.