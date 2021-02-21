Опрос: 46% республиканцев поддержат Трампа, если он создаст новую партию

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. 59% избирателей-республиканцев поддержат бывшего президента США Дональда Трампа в случае выдвижения им кандидатуры на следующих выборах, при этом 46% намерены последовать за Трампом, если он создаст новую партию. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные совместного опроса газеты USA Today и Саффолкского университета.

"Опрос показывает, что поддержка Трампа в значительной степени непоколебима и после второго процесса импичмента в Сенате", - отмечает издание. 27% респондентов заявили, что не станут менять партийную принадлежность. В то же время половина участников убеждена, что Республиканская партия должна быть более лояльной к бывшему президенту, даже ценой лишения поддержки со стороны однопартийцев во власти. Противоположной точки зрения придерживается лишь каждый пятый опрошенный.

Процесс импичмента, вызванный высказываниями бывшего главы Белого дома 6 января в преддверии утверждения в Конгрессе США итогов выборов, негативно повлиял на мнение по отношению к Трампу 4% респондентов, тогда как 42% стали еще лучше отзываться о 45-м президенте. Около 800 участников заявили, что не поддержали бы на выборах тех законодателей-республиканцев, которые выступили в Конгрессе за процедуру отстранения Трампа от власти.

Как сообщил в субботу телеканал CNN со ссылкой на источник, Трамп выступит на следующей неделе на конференции консервативных кругов Республиканской партии США в Орландо (штат Флорида). По данным телеканала, первое выступление Трампа после завершения его полномочий на посту президента США состоится 28 февраля.

В исследовании, проводившемся по телефону с 15 по 19 февраля, приняли участие около 1 тыс. голосовавших в ходе последней кампании. Погрешность составляет 3%.