В Барселоне задержали пять человек в ходе акции протеста против ареста осужденного рэпера

МАДРИД, 21 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек были задержаны в Барселоне в ходе акции протеста против ареста испанского рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. Об этом сообщила в воскресенье в Twitter каталонская полиция.

"Мы задержали пятерых человек, которые разбили окна магазина одежды <...> и грабили его", - отметили полицейские, уточнив, что в ходе задержания пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Во время митинга группа агрессивно настроенных протестующих также закидала бутылками, петардами и камнями полицейских, которые дежурили у главного полицейского управления.

Немногочисленные акции также прошли в ряде других каталонских городах. В Бильбао (автономное сообщество Страна Басков) протест завершился беспорядками, был задержан один человек.

Митинги проходят в Испании с 16 февраля. В предыдущие дни акции в разных городах страны перерастали в столкновения полицейских с участниками беспорядков. В результате были задержаны десятки манифестантов, пострадали десятки человек.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, размещенной в YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. Он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее, во вторник Асель был задержан и помещен в тюрьму.