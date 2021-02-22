Главы МИД ЕС обсудят ухудшение отношений с Россией и улучшение с США

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Плановое заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел пройдет в понедельник в Брюсселе, его главными темами станет обсуждение отношений с Россией и США. Об этом рассказал на брифинге высокопоставленный чиновник внешнеполитической службы Евросоюза.

Контраст дискуссий об отношениях с Москвой и Вашингтоном ожидается огромный. Дискуссия о России будет крутиться вокруг вопроса о том, какие ЕС еще может принять санкции, чтобы не навредить себе и попытаться заставить Москву изменить свою политику.

Соединенным Штатам министры намерены предложить восстановление и активизацию всестороннего сотрудничества по всем возможным направлениям, включая, в частности, сдерживание России и Китая, а также восстановление торговых отношений, подорванных при администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа.

С осторожностью о санкциях

В отношении России министры намерены обсудить, как они хотят "наказать" Москву за то, что она проигнорировала требования Брюсселя освободить в обход решения суда Алексея Навального. А также за то, что глава МИД РФ Сергей Лавров простыми словами объяснил и обосновал фактами позицию России и по делу Навального, и по претензиям ЕС в сфере прав человека на пресс-конференции в Москве 5 февраля с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем. Эту пресс-конференцию в частности транслировала для европейской аудитории пресс-служба Совета ЕС. Многие европейские СМИ и политики содержание и форму заявлений Лаврова сочли "оскорблением" персонально Борреля и всего Евросоюза в его лице. И теперь главам МИД предстоит обдумать, чем они могут ответить, фактически сделав новый шаг по пути эскалации политической напряженности с РФ.

Как рассказал накануне источник во внешнеполитической службе ЕС, несколько стран Евросоюза уже внесли в Совет ЕС предложения о новых санкциях против России "в связи с нарушениями прав человека и по делу Навального". "Мы рассматриваем ограничительные меры в отношении нескольких российских граждан, чиновников в рамках механизма санкций ЕС за нарушения прав человека", - заявил он.

Он также отметил, что Евросоюз пока не рассматривает санкций против представителей российского крупного бизнеса, к чему, в частности, призывали сторонники Навального, поскольку для этого нет достаточных юридических оснований. "Что касается российских олигархов, идея санкций против них не соответствует нашей политике. Мы принимаем санкции, чтобы добиться изменения политики правительства России, они вводятся против лиц, которые прямо связаны с конкретными решениями правительства, для этого нужны очень серьезные юридические обоснования", - сказал он.

При этом источник отметил, что на встрече глав МИД ситуация вокруг Навального по существу обсуждаться не будет. "Мы будем обсуждать сигналы, которые исходят от России, и ответ Европейского союза на них", - сказал он. По его словам, в ЕС также намерены обсудить вопросы борьбы с дезинформацией, которая, по мнению Брюсселя, исходит от России.

Отдельной темой станет вопрос усиления поддержки со стороны ЕС российскому "гражданскому обществу", то есть неправительственным организациям, ведущим оппозиционную деятельность.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС, оправдываясь перед депутатами Европарламента на специальных слушаниях 9 февраля за свой визит в Россию, утверждал, что РФ "не хочет двигаться к нормализации отношений с ЕС".

Сближение с США

Чтобы подчеркнуть готовность к максимально тесному сближению с США, Боррель пригласил принять участие в дискуссии европейских министров госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, который подключится к совещанию по видеосвязи.

Суть предложений, которые министры будут делать своему американскому коллеге, предельно четко сформулировали главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель в ходе своих выступлений 19 февраля на специальной сессии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. "ЕС и США должны объединить усилия для защиты международного миропорядка", - заявила в частности фон дер Ляйен, в очередной раз повторив тезис о том, что РФ, по ее мнению, "активно нарушает международный порядок, основанный на правилах". Она призвала к активному сотрудничеству с США во всех сферах, в том числе по климату, торговле, борьбе с пандемией, и подчеркнула, что ЕС и США должны формировать современный мир, "если они не хотят, чтобы Китай сделал это" за них.

Эту же точку зрения выразил глава Евросовета Шарль Мишель. "Соединенные Штаты всегда были чемпионами в области демократии и международного миропорядка, основанного на правилах. Добро пожаловать обратно, Америка, - заявил он, имея в виду, что ЕС рассчитывает на качественное улучшение отношений с США при администрации американского президента Джо Байдена. - Я предлагаю новый пакт в отношениях ЕС и США, который должен быть основан на ценности, процветании и влиянии".

Мишель пояснил, что ЕС и США должны продвигать свои демократические ценности во всем мире, обеспечивая процветание для всех "одинаково мыслящих [с Брюсселем и Вашингтоном] стран", в том числе гарантируя эффективное восстановление после пандемии, строительство "зеленой" и цифровой экономики. По его словам, на этой базе Евросоюз и Соединенные Штаты должны наращивать свое влияние во всем мире, чтобы защищать свои ценности от "наступления автократических режимов - Китая, России и Ирана".

Политика безопасности

Министры также обсудят перспективы развития политики безопасности ЕС. Речь идет об инициативе Борреля - "Стратегический компас", направленной на выработку "новой политической культуры ЕС в сфере обороны и безопасности". Что конкретно имеется в виду под этим выражением, министрам и предстоит понять на этой встрече. В частности, речь пойдет о способности европейских военных самостоятельно проводить зарубежные гуманитарные миссии без поддержки со стороны США и НАТО.

Также министры обсудят ситуацию в Мьянме, Эфиопии, Гонконге, перспективы поддержки белорусской оппозиции.