Словацкий премьер настаивает на скорейшей покупке страной "Спутника V"

ПРАГА, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Игор Матович настаивает на скорейшем приобретении республикой партии российской вакцины "Спутник V", о чем он договорился с партнерами в РФ. Об этом политик написал в воскресенье вечером в Facebook .

Матович, возглавляющий крупнейшую партию словацкой правительственной коалиции "Обычные люди и независимые личности", выразил негодование по поводу того, что в четверг правительство не смогло принять решение о покупке "Спутника V". Этому воспрепятствовала позиция министров от правоцентристской партии "За людей", настаивающих на предварительной регистрации российского препарата в Евросоюзе.

"Тот, кто хочет, чтобы мы подождали с [заключением] договора [на поставку российской вакцины] до ее регистрации Европейским агентством лекарственных препаратов - до того времени, когда все ее объемы [страной-]производителем будут полностью распроданы, просто не хочет, чтобы "Спутник V" был в Словакии, а хочет, чтобы мы и далее полагались на сопровождающиеся большими задержками поставки вакцин, заказанных Евросоюзом. Он хочет, чтобы мы страдали от локдауна и напрасных смертей", - отметил премьер.

Матович подчеркнул, что применение "Спутника V" может разрешить Министерство здравоохранения Словакии. Минздрав в течение года "выдает тысячи разрешений" на использование незарегистрированных лекарств. "До сих пор никто не ставил под сомнение [необходимость применения в экстренных случаях] такой практики. Почему же сейчас возникли препятствия с российской вакциной?" - отметил премьер.

Матович в пятницу информировал, что достиг соглашения с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым о поставке в республику до конца июня партии "Спутника V".