Египет и Палестина подписали соглашение о разработке газового месторождения в Газе

КАИР, 22 февраля. /ТАСС/. Египет и Палестина подписали в воскресенье соглашение о сотрудничестве в разработке газового месторождения в Газе. Об этом сообщил египетский министр нефти и минеральных ресурсов Тарик аль-Мулла по итогам переговоров в Рамалле с советником палестинского руководителя по экономическим вопросам и председателем совета директоров инвестиционного фонда Палестины Мухаммедом Мустафой.

Как передает издание Al Shorouq, на встрече стороны обсудили сотрудничество "в этом жизненно важном секторе". "Египет, - отметил аль-Мулла, твердо поддерживает национальные права Палестины на эксплуатацию своих природных ресурсов и ее суверенитет над этими ресурсами, главным из которых является газовое месторождение Газы". Стороны высказались за ускорение разработки газового месторождения, подчеркнув важность Восточно-Средиземноморского газового форума в содействии освоению государствами-членами их природных ресурсов, и подтвердили, что разработка газового месторождения в Газе может стать решением энергетического кризиса прибрежного анклава и позволит обеспечить сырьем электростанцию в Дженине, а также будет способствовать укреплению палестинской национальной независимости с опорой на собственные ресурсы.

В этом контексте обе стороны договорились активизировать двустороннее сотрудничество, а также с остальными государствами - членами Восточно-Средиземноморского газового форума, в первую очередь с Израилем, чтобы облегчить и ускорить разработку газового месторождения Газы, "необходимость в чем давно назрела". Египет и Палестина подписали также меморандум о взаимопонимании между сторонами-партнерами в освоении этого газового месторождения, которые представлены Палестинским инвестиционным фондом и одной из крупнейших строительных компаний Ближнего Востока Consolidated Contractors Company (CCC), а также Египетской холдинговой газовой компанией (Egyptian Natural Gas Holding Company - EGAS).

Визит египетского министра проходит в рамках контактов по развитию Восточно-Средиземноморского газового форума. В ходе поездки Тарик аль-Мулла посетил также Израиль, где встретился с министром энергетики Ювалем Штайницем.

Восточно-Средиземноморский газовый форум

Газовый форум был сформирован в январе 2019 года как дискуссионная площадка для "создания регионального газового рынка, оптимизации разработки ресурсов, снижения стоимости инфраструктуры, предложения конкурентоспособных цен и улучшения торговых связей". Учредителями этой структуры выступили Египет, Греция, Израиль, Италия, Иордания, Кипр и Палестинская автономия.

В сентябре 2020 года страны подписали хартию, которая стала юридической базой для превращения форума в полноценную региональную газовую организацию со штаб-квартирой в Каире. Газовый форум нацелен на создание регионального энергетического рынка, укрепление торговых отношений и удовлетворение спроса и предложения в странах- участницах. Он призван обеспечивать и продвигать экспорт природного газа из региона Восточного Средиземноморья в Европу и другие государства. В ноябре о готовности войти в состав организации объявила Франция. В декабре в качестве наблюдателя к ней присоединились Объединенные Арабские Эмираты.