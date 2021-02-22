Лондон призовет Совет ООН по правам человека рассмотреть ситуацию в РФ, Белоруссии и КНР

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека должен отреагировать на ситуацию в сфере их соблюдения, складывающуюся в России, Белоруссии, Китае и Мьянме. Об этом говорится в заявлении, с которым глава МИД Великобритании Доминик Рааб выступит в понедельник на открытии 46-й сессии Совета в Женеве.

Выдержки из его выступления были заранее распространены Форин оффисом. Согласно утверждениям Рааба, в упомянутых странах права человека нарушаются систематически, что требует скоординированных действий со стороны международного сообщества.

Призыв изучить действия России

Как подчеркнули в Форин оффисе, глава ведомства призовет "других членов Совета рассмотреть, соответствуют ли действия России ее международным обязательствам в области прав человека" в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступают с призывом освободить Навального, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.

О положении в Белоруссии

Коснувшись ситуации в Белоруссии, британский министр назвал состоявшиеся в прошлом году в стране выборы сфальсифицированными, заявив, что вместе с "жестоким подавлением [президентом] Лукашенко тех, кто призывал к переменам, это привело к кризису в области прав человека".

"Этот Совет обязан продолжить всестороннее расследование нарушений прав человека, в том числе обвинения в пытках, жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении. Великобритания продолжит поддерживать инициативы по сохранению темы Белоруссии в повестке дня так долго, как это будет необходимо, пока белорусский народ не сможет пользоваться своими демократическими правами и основными свободами", - пообещал Рааб.

Синьцзян и Мьянма

Как сообщили в МИД, отдельная часть выступления министра будет посвящена положению в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе Китая из-за приписываемого китайским властям нарушения прав уйгуров. "Ситуация в Синьцзяне находится за пределами дозволенного. Грубые нарушения, о которых сообщается, включая пытки, принудительный труд и принудительную стерилизацию женщин, чрезмерны и крайне распространены. Масштаб нарушений можно назвать промышленным, - приводятся слова министра. - Механизмы ООН должны отреагировать. Верховному комиссару ООН по правам человека или еще одному независимому эксперту по установлению фактов должен, повторяю, должен быть обеспечен срочный и беспрепятственный доступ в Синьцзян".

Что касается ситуации в Мьянме, то глава британской дипломатии заявил о том, что обстановка в стране "становится все хуже". "Нарушения и злоупотребления хорошо задокументированы, включая произвольные задержания и драконовские ограничения свободы выражения мнений. Этот кризис представляет собой повышенную опасность для народности рохинджа и других этнических меньшинств", - уверены в Лондоне.

"Военные должны отойти в сторону. Гражданские лидеры должны быть освобождены, а демократические желания народа Мьянмы нужно принимать в расчет", - сказал министр. Он добавил, что по этой причине на нынешней сессии СПЧ ООН Великобритания вновь станет соавтором резолюции о продлении мандата спецдокладчика по Мьянме.

Очередная сессия Совета ООН по правам человека будет проходить с 22 февраля по 23 марта.