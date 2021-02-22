МИД КНР: деградация отношений между Китаем и США произошла по вине Трампа

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Деградация китайско-американских отношений до наихудшего в истории уровня произошла по вине администрации экс-президента США Дональда Трампа. Об этом в понедельник на церемонии открытия форума Ланьтин в Пекине заявил глава МИД, член Госсовета КНР Ван И.

"В последние несколько лет отношения Китая и США отклонились от нормального пути. Они столкнулись с самыми серьезными трудностями с момента установления дипломатических отношений. Ключевой причиной этого стало то, что предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него", - сказал он.

"На этом основании они предприняли ряд шагов для того, чтобы оказать давление на Китай и сдержать его, что оказало неизмеримый ущерб на двусторонние отношения", - добавил дипломат.

США должны отказаться от необоснованных подозрений и нормализовать отношения с КНР, а также должны перестать поддерживать сепаратистские силы на Тайване, заявили в МИД КНР.