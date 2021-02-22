Глава МИД КНР призвал США отменить пошлины и санкции против Китая для улучшения отношений

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Китай призывает администрацию США отменить повышенные ввозные пошлины на импорт из Китая и санкции в отношении компаний и исследовательских структур КНР для скорейшей нормализации двусторонних отношений. Об этом в понедельник на церемонии открытия форума Ланьтин в Пекине заявил глава МИД, член Госсовета КНР Ван И.

"Мы надеемся, что американская сторона как можно скорее скорректирует свой курс и, кроме прочего, отменит необоснованные пошлины на китайские товары, свои односторонние санкции против китайских компаний, исследовательских и образовательных институтов, а также откажется от иррационального курса на подавление технологического прогресса Китая", - сказал он.

"Это создаст необходимые условия для сотрудничества между Китаем и США", - подчеркнул министр. Он отметил, что КНР готова вести сотрудничество с США в сфере борьбы с COVID-19 и изменением климата, а также в области содействия восстановлению мировой экономики.

Форум Ланьтин в Пекине продлится один день: для журналистов доступна только церемония открытия, остальная часть рабочей повестки пройдет за закрытыми дверями. В этом году он проходит под девизом "Содействие диалогу и сотрудничеству и урегулирование разногласий: возвращение китайско-американских отношений на верный путь".