Послом Киргизии в России назначена Гульнара-Клара Самат

БИШКЕК, 22 февраля. /ТАСС/. Гульнара-Клара Самат назначена послом Киргизии в Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник президент республики Садыр Жапаров, сообщила его пресс-служба.

"Распоряжением президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова Гульнара-Клара Самат назначена чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Новый посол в РФ в 2005-2006 годах работала советником посольства Киргизии в России. Через год она была назначена пресс-секретарем главы киргизского государства. В 2007-2008 годах она была председателем Центризбиркома республики.

Прежний посол Киргизии в РФ Аликбек Джекшенкулов был отстранен от должности осенью прошлого года.