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Главы МИД Азербайджана, Туркмении и Турции встретятся 23 февраля в Анкаре

В МИД Азербайджана не сообщили, какие вопросы будут обсуждаться

БАКУ, 22 февраля. /ТАСС/. Встреча министров иностранных дел Азербайджана, Туркмении и Турции пройдет 23 февраля в Анкаре. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба азербайджанского МИД.

"Планируется рабочий визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Анкару для участия в трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана, которая пройдет 23 февраля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

О том, какие вопросы будут обсуждаться в ходе встречи, не сообщается.

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