Боррель: главы МИД ЕС обсудят отказ РФ принимать во внимание решение ЕСПЧ по Навальному

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Совет ЕС на уровне глав МИД обсудит на встрече в Брюсселе в понедельник, какие меры Евросоюз мог бы принять в ответ на отказ России принимать во внимание постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) с требованием освободить Алексея Навального. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу.

По его утверждению, отказ России принимать во внимание немотивированное решение ЕСПЧ, расцененное Москвой как грубое вмешательство в работу суверенной судебной системы, - это "грубое нарушение Россией своих международных обязательств". "Министры проведут интенсивную дискуссию о том, как ЕС может ответить на это", - сказал Боррель.

Ранее источник во внешнеполитической службе ЕС сообщил, что несколько стран ЕС уже предложили ввести санкции еще против нескольких российских граждан в рамках так называемого механизма санкций ЕС за нарушения прав человека в мире. В то же время он признал, что вероятность введения против России мер экономического характера или санкций против российских бизнесменов отсутствует.

Министр юстиции России Константин Чуйченко ранее назвал беспрецедентным требование ЕСПЧ, который не имеет юридических полномочий для подобных решений, и заявил, что оно неисполнимо, поскольку не имеет правовых оснований.

18 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение ЕСПЧ по Навальному недопустимой попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела.