Маас заявил, что ЕС нуждается в диалоге с Россией по решению международных конфликтов

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Европейский союз должен искать пути для конструктивного диалога с Россией, несмотря на ситуацию вокруг Алексея Навального. Об этом заявил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас по прибытии на встречу с европейскими коллегами в Брюсселе.

По его словам, ЕС на встрече обсудит реакцию на ситуацию с Навальным, рассмотрит вопрос, нужны ли новые санкции после приговора. "Одновременно с этим мы должны искать пути для того, чтобы остаться в диалоге с Россией, - сказал он. - Мы нуждаемся в России, чтобы уладить многие международные конфликты".