{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Маас заявил, что ЕС нуждается в диалоге с Россией по решению международных конфликтов

Глава МИД ФРГ Хайко Маас Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Глава МИД ФРГ Хайко Маас
© Сергей Савостьянов/ТАСС

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Европейский союз должен искать пути для конструктивного диалога с Россией, несмотря на ситуацию вокруг Алексея Навального. Об этом заявил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас по прибытии на встречу с европейскими коллегами в Брюсселе.

По его словам, ЕС на встрече обсудит реакцию на ситуацию с Навальным, рассмотрит вопрос, нужны ли новые санкции после приговора. "Одновременно с этим мы должны искать пути для того, чтобы остаться в диалоге с Россией, - сказал он. - Мы нуждаемся в России, чтобы уладить многие международные конфликты".

Теги
ГерманияРоссия
Кризис в Белоруссии
Боррель полагает, что в Белоруссии "нарастают репрессии"
Вопрос о ситуации в Белоруссии изначально не стоял на повестке дня встречи министров иностранных дел в Брюсселе, но был вынесен по инициативе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности
Читать полностью