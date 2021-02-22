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Кризис в Белоруссии

Боррель полагает, что в Белоруссии "нарастают репрессии"

Вопрос о ситуации в Белоруссии изначально не стоял на повестке дня встречи министров иностранных дел в Брюсселе, но был вынесен по инициативе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Евросоюз полагает, что в Белоруссии нарастают репрессии против защитников прав человека и оппозиции, поэтому министры иностранных дел сообщества обсудят ситуацию в этой стране на встрече в Брюсселе. Такое мнение высказал в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу.

"В Белоруссии репрессии нарастают и усиливаются, происходит запугивание населения, мы должны обсудить возможный ответ со стороны Евросоюза", - заявил он.

Вопрос о ситуации в Белоруссии изначально не стоял на повестке дня этой встречи, однако был вынесен на нее по инициативе Борреля.

Теги
БелоруссияБоррель, ЖозепКризис в Белоруссии
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