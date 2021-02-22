Глава МИД Австрии ждет санкций ЕС против представителей юстиции РФ за дело Навального

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Австрия ожидает от встречи глав МИД стран ЕС одобрения санкций против представителей аппарата полиции и юстиции России, которые, по ее мнению, несут ответственность за действия против Алексея Навального. Об этом заявил в понедельник глава МИД Австрии Александер Шалленберг по прибытии на встречу с европейскими коллегами в Брюсселе.

"Россия - сегодня большая тема. Я ожидаю сегодня "зеленого света" для новых точечных санкций против лиц из аппарата полиции и юстиции, которые несут ответственность за неприемлемое отношение с Алексеем Навальным. Ожидаю, что главы МИД ЕС дадут для этого "зеленый свет", - объявил министр журналистам.

Навальный, дважды условно осужденный за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, Химкинский суд оставил его под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.

Иранская ядерная сделка

Шалленберг заявил, что Европа после достижения новой сделки между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о дальнейших инспекциях должна дипломатическими усилиями урегулировать патовую ситуацию вокруг ядерного соглашения между Тегераном и Вашингтоном.

"Я приветствую успешную миссию генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеране, который добился для нас передышки на три месяца, и теперь должно быть место для дипломатии. Пациент, венская ядерная сделка, стабилизирован, и сейчас надо проследить за тем, чтобы мы начали процесс выздоровления. Я думаю, Европа могла бы здесь сыграть роль. Мы должны помочь решить патовую ситуацию, которая у нас сложилась, между США и Ираном", - сказал Шалленберг журналистам.

Министр также добавил, что необходимо призвать Иран к полному выполнению его обязательств в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе.

Организация по атомной энергии Ирана и МАГАТЭ по итогам визита гендиректора международного агентства в Тегеран 20-21 февраля договорились о временном техническом решении для продолжения верификационной деятельности и мониторинга на иранских ядерных объектах сроком до трех месяцев с учетом вступления в силу в этой стране с 23 февраля нового закона, который приостанавливает действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с агентством. В соответствии с новыми условиями, сократится объем и тип инспекций МАГАТЭ в Иране, но верификационная деятельность в целом останется удовлетворительной. Гросси выразил надежду, что его договоренность с Ираном позволит подготовить почву для дальнейших политических консультаций из-за нестабильной ситуации вокруг иранской ядерной сделки.