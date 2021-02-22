{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Глава МИД Австрии ждет санкций ЕС против представителей юстиции РФ за дело Навального

Ранее суд принял решение заменить Алексею Навальному условный срок на реальный
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг EPA-EFE/FLORIAN WIESER
Описание
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг
© EPA-EFE/FLORIAN WIESER

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Австрия ожидает от встречи глав МИД стран ЕС одобрения санкций против представителей аппарата полиции и юстиции России, которые, по ее мнению, несут ответственность за действия против Алексея Навального. Об этом заявил в понедельник глава МИД Австрии Александер Шалленберг по прибытии на встречу с европейскими коллегами в Брюсселе.

На эту тему

"Россия - сегодня большая тема. Я ожидаю сегодня "зеленого света" для новых точечных санкций против лиц из аппарата полиции и юстиции, которые несут ответственность за неприемлемое отношение с Алексеем Навальным. Ожидаю, что главы МИД ЕС дадут для этого "зеленый свет", - объявил министр журналистам.

Навальный, дважды условно осужденный за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, Химкинский суд оставил его под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.

Иранская ядерная сделка

Шалленберг заявил, что Европа после достижения новой сделки между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о дальнейших инспекциях должна дипломатическими усилиями урегулировать патовую ситуацию вокруг ядерного соглашения между Тегераном и Вашингтоном.

"Я приветствую успешную миссию генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеране, который добился для нас передышки на три месяца, и теперь должно быть место для дипломатии. Пациент, венская ядерная сделка, стабилизирован, и сейчас надо проследить за тем, чтобы мы начали процесс выздоровления. Я думаю, Европа могла бы здесь сыграть роль. Мы должны помочь решить патовую ситуацию, которая у нас сложилась, между США и Ираном", - сказал Шалленберг журналистам.

Министр также добавил, что необходимо призвать Иран к полному выполнению его обязательств в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе.

Организация по атомной энергии Ирана и МАГАТЭ по итогам визита гендиректора международного агентства в Тегеран 20-21 февраля договорились о временном техническом решении для продолжения верификационной деятельности и мониторинга на иранских ядерных объектах сроком до трех месяцев с учетом вступления в силу в этой стране с 23 февраля нового закона, который приостанавливает действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с агентством. В соответствии с новыми условиями, сократится объем и тип инспекций МАГАТЭ в Иране, но верификационная деятельность в целом останется удовлетворительной. Гросси выразил надежду, что его договоренность с Ираном позволит подготовить почву для дальнейших политических консультаций из-за нестабильной ситуации вокруг иранской ядерной сделки.

Теги
АвстрияРоссия
Кризис на Украине
Зеленский заявил о планах построить в Донбассе аэропорт для гражданских самолетов
Президент Украины напомнил, что аэропорт в Мариуполе Донецкой области не может использоваться по причинам безопасности
Читать полностью