ЛНР заявила о применении украинской стороной беспилотника для нанесения удара

ЛУГАНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины применили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для нанесения удара по позициям Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в районе поселка городского типа Калиново. Об этом заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"22 февраля 2021 года в 10:06 вооруженные формирования Украины с применением ударного БПЛА малой дальности нанесли удар по позициям Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиново, сбросив боеприпас ВОГ-17 (выстрел осколочный гранатометный)", - цитирует сообщение представительства агентство Луганскинформцентр.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется, добавили в представительстве.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.