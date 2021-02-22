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В Минске заявили, что примут меры, если Запад продолжит политику эскалации напряженности

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Белоруссия примет дополнительные меры в сфере безопасности в случае продолжения Западом политики эскалации напряженности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны республики по итогам брифинга начальника департамента международного военного сотрудничества оборонного ведомства генерал-майора Олега Воинова перед военными атташе, аккредитованными при министерстве обороны.

"Доведено, что в случае продолжения странами Запада политики эскалации напряженности Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в области национальной безопасности", - отмечается в сообщении Минобороны.

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