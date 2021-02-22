Маас считает, что договор с Ираном по ядерной программе еще можно спасти

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Непоправимый ущерб Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана пока не нанесен, Тегерану следует выполнять его в полном объеме. Такое мнение выразил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас в послании к участникам сессии Конференции ООН по разоружению.

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

"Президент [США Джо] Байден и госсекретарь [Энтони] Блинкен заявили о своей готовности вернуться к СВПД, если Иран со своей стороны будет его выполнять в полном объеме. В интересах Ирана сменить курс сейчас, пока договору еще не нанесен непоправимый ущерб", - сказал он.

По его словам, Берлин рассчитывает на полное выполнение соглашения со стороны Тегерана, а также на полноценное и прозрачное сотрудничество республики с МАГАТЭ.

18 февраля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты готовы принять участие в переговорах с Ираном и другими участниками в формате "5+1" (Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия) по иранской ядерной программе по приглашению Евросоюза. По данным агентства Reuters, представитель ЕС высокого ранга ранее заявлял о том, что Брюссель готов провести встречу участников в таком формате.

США вышли из СВПД при предыдущем президенте Дональде Трампе.

Продление ДСНВ

Маас заявил, что продление Москвой и Вашингтоном Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) открывает новые перспективы разоружения в мире, этот шанс надо использовать.

"В этом году стали более заметными новые перспективы дальнейшего разоружения. Невозможно переоценить важность продления ДСНВ. Теперь зависит от нас, будет ли этот успех развит", - сказал министр.

3 февраля в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление этого договора обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.