Зеленский считает, что у Киева хорошие отношения с МВФ, несмотря на отсутствие траншей

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Украина и Международный валютный фонд (МВФ) сохраняют хорошие отношения, несмотря на то, что Киев пока не получает выплат по кредитной программе. Об этом заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам в рамках форума "Украина 30. Инфраструктура".

"Программу МВФ никакую не закрыли [для Киева], мы находимся в программе <...>. Я считаю, что у нас очень хорошие отношения с МВФ", - сказал он. Президент подтвердил, что МВФ пока не предоставляет очередные транши (два по $700 млн), поскольку украинская сторона не выполнила взятые на себя обязательства. В частности, отметил глава государства, это касается принятия законов в сфере правосудия, деятельности Национального антикоррупционного бюро, ряда законов в сфере экономики.

Зеленский выразил надежду, что в текущем году Украине все же удастся получить транши от МВФ. Он также сообщил, что у Киева есть некий "план Б" на случай, если кредиты не поступят в страну.

Последняя миссия МВФ на Украине завершила работу 12 февраля в дистанционном режиме. Сторонам пока не удалось достичь существенного прогресса для возобновления перечисления кредитов.

Исполнительный совет МВФ 9 июня 2020 года одобрил новую кредитную программу для Украины. Как ожидается, в течение 18 месяцев фонд направит Киеву $5 млрд. Между тем в прошлом году Украина получила единственный транш в размере $2,1 млрд. Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил 11 февраля, что Киев теперь рассчитывает получить кредиты от МВФ "до конца текущего года".