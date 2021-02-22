Зеленский заявил о планах построить в Донбассе аэропорт для гражданских самолетов

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Украина в 2021 году начнет проектирование нового аэропорта в Донбассе, который будет использоваться для гражданских рейсов. Об этом сообщил журналистам в понедельник президент страны Владимир Зеленский.

"Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового аэропорта в любом случае", - заверил глава государства, уточнив, что он будет использоваться "именно для гражданских рейсов".

Зеленский напомнил, что аэропорт в Мариуполе Донецкой области не может использоваться по причинам безопасности. "Мы могли бы открыть и обновить аэропорт в Мариуполе, но военные говорят, что это небезопасно", - пояснил президент.