Бывший партсекретарь дочерней структуры Sinopec арестован по подозрению во взяточничестве

ШАНХАЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Бывший партийный секретарь и заместитель генерального директора компании "Хуадун" - дочерней структуры китайского нефтехимического гиганта Sinopec - Инь Цзихай арестован по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает в понедельник шанхайский информационный ресурс "Пэнпай".

Ордер на арест был выдан Народной прокуратурой Шанхая. Подробности дела не приводятся. В сообщении указывается лишь, что бывшего чиновника подозревают в коррупции и получении взяток. Дело Инь Цзихая передано в органы прокуратуры для дальнейшего разбирательства.

О начале внутрипартийного расследования в отношении чиновника было официально объявлено в ноябре 2020 года.