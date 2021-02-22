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Бывший партсекретарь дочерней структуры Sinopec арестован по подозрению во взяточничестве

Подробности дела не приводятся

ШАНХАЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Бывший партийный секретарь и заместитель генерального директора компании "Хуадун" - дочерней структуры китайского нефтехимического гиганта Sinopec - Инь Цзихай арестован по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает в понедельник шанхайский информационный ресурс "Пэнпай".

Ордер на арест был выдан Народной прокуратурой Шанхая. Подробности дела не приводятся. В сообщении указывается лишь, что бывшего чиновника подозревают в коррупции и получении взяток. Дело Инь Цзихая передано в органы прокуратуры для дальнейшего разбирательства.

О начале внутрипартийного расследования в отношении чиновника было официально объявлено в ноябре 2020 года.

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